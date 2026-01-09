Трамп не стал обещать увеличения поддержки Украине при затягивании конфликта

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 31 0

Американский лидер уверен, что у него «есть обязательство попробовать спасти жизни».

Трамп о поддержке Украины

Фото: Reuters/Leah Millis

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

США не готовы гарантировать Украине расширение помощи в перспективе, если переговоры по урегулированию конфликта будут затягиваться. Такое заявление 8 января сделал президент США Дональд Трамп.

«Я не хочу быть в положении, в котором мне надо говорить это, поскольку у меня есть обязательство попробовать спасти жизни», — приводит издание слова Трампа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп распорядился о выходе страны из Центра науки и технологий на Украине. Соответствующий меморандум накануне был размещен на официальном сайте Белого дома. В документе подчеркивается, что дальнейшее участие США в деятельности этой структуры, а также ее финансирование, не отвечает национальным интересам Вашингтона.

Решение закреплено указом № 14199, подписанным 4 февраля 2025 года. Этот документ предусматривает прекращение членства США в ряде организаций ООН, остановку их финансирования, а также комплексный пересмотр поддержки международных институтов в целом. Кроме того, указ обязывает провести детальную оценку каждой организации из перечня, чтобы определить целесообразность дальнейшего взаимодействия с точки зрения интересов Соединенных Штатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:48
Трамп назвал сделку с Украиной по редкоземельным металлам условием участия США в урегулировании конфликта
7:30
Расчет САУ «Мальва» уничтожил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:17
Трамп поддержал закон о санкциях против России, но надеется не использовать его
6:57
Новогодняя поножовщина на корабле: пьяный мужчина зарезал моряка на Камчатке
6:38
Старшее поколение — на старт! В России проведут спартакиаду пенсионеров
6:19
Трамп не стал обещать увеличения поддержки Украине при затягивании конфликта

Сейчас читают

Семилетний сын Александра Овечкина впервые сыграл на арене «Вашингтон Кэпиталз»
Неожиданный поворот сюжета: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 января
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео