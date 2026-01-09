Трамп не стал обещать увеличения поддержки Украине при затягивании конфликта

США не готовы гарантировать Украине расширение помощи в перспективе, если переговоры по урегулированию конфликта будут затягиваться. Такое заявление 8 января сделал президент США Дональд Трамп.

«Я не хочу быть в положении, в котором мне надо говорить это, поскольку у меня есть обязательство попробовать спасти жизни», — приводит издание слова Трампа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дональд Трамп распорядился о выходе страны из Центра науки и технологий на Украине. Соответствующий меморандум накануне был размещен на официальном сайте Белого дома. В документе подчеркивается, что дальнейшее участие США в деятельности этой структуры, а также ее финансирование, не отвечает национальным интересам Вашингтона.

Решение закреплено указом № 14199, подписанным 4 февраля 2025 года. Этот документ предусматривает прекращение членства США в ряде организаций ООН, остановку их финансирования, а также комплексный пересмотр поддержки международных институтов в целом. Кроме того, указ обязывает провести детальную оценку каждой организации из перечня, чтобы определить целесообразность дальнейшего взаимодействия с точки зрения интересов Соединенных Штатов.

