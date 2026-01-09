До 500 тысяч в месяц: названы самые доходные профессии фриланса в 2026 году

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 30 0

Ключевыми станут навыки автоматизации и универсальность специалистов.

Какие самые доходные профессии фриланса в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Программисты и специалисты по ИИ возглавили рейтинг доходов фрилансеров

В 2026 году тенденция работать на себя продолжит набирать обороты, а ряд профессий позволит зарабатывать значительно больше среднего уровня. Об этом рассказал пиар-агент Алексей Чернышов в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, первое место среди самых востребованных и высокооплачиваемых фрилансеров в 2026 году займут опытные программисты. Чернышов отметил, что таких специалистов не сможет заменить искусственный интеллект, если они будут сочетать технические навыки с так называемым вайбкодингом. В этом случае доход может достигать 500 тысяч рублей в месяц.

Вторую позицию, по мнению эксперта, займут специалисты в сфере кибербезопасности. Их услуги будут стабильно востребованы, а ежемесячный заработок может составлять около 400 тысяч рублей. Следом идут эксперты по внедрению искусственного интеллекта и автоматизации бизнес-процессов: специалисты, способные выстроить работу компаний через ИИ, смогут зарабатывать до 350 тысяч рублей в месяц.

Также высокие доходы ожидают консультантов с опытом работы в крупных, в том числе зарубежных, компаниях. При грамотной самопрезентации на рынке такие специалисты могут рассчитывать на доход порядка 300 тысяч рублей ежемесячно. Представители маркетинговой сферы — специалисты по рекламе, продвижению в соцсетях и SEO — смогут зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц.

Чернышов подчеркнул, что в 2026 году особенно ценными станут универсальные специалисты, которые умеют делать больше и эффективнее, чем от них формально требуется. По его словам, именно такая гибкость и высокая продуктивность будут ключевыми факторами успеха на рынке фриланса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о сокращенных рабочих неделях в 2026 году

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:47
Мужчина похитил около 100 трупов и превратил подвал в хранилище черепов
10:28
Риск для здоровья: чем опасны яйца при ежедневном употреблении
10:09
За ночь в Подмосковье выпало две трети месячной нормы снега
9:50
До 500 тысяч в месяц: названы самые доходные профессии фриланса в 2026 году
9:29
США могут попытаться добиться от Венесуэлы разрыва отношений с КНР и Кубой
9:12
Минобороны РФ сообщило об ударе по объектам ВПК Украины с применением «Орешника»

Сейчас читают

Силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над регионами России
Неожиданный поворот сюжета: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 января
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео