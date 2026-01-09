До 500 тысяч в месяц: названы самые доходные профессии фриланса в 2026 году

Программисты и специалисты по ИИ возглавили рейтинг доходов фрилансеров

В 2026 году тенденция работать на себя продолжит набирать обороты, а ряд профессий позволит зарабатывать значительно больше среднего уровня. Об этом рассказал пиар-агент Алексей Чернышов в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, первое место среди самых востребованных и высокооплачиваемых фрилансеров в 2026 году займут опытные программисты. Чернышов отметил, что таких специалистов не сможет заменить искусственный интеллект, если они будут сочетать технические навыки с так называемым вайбкодингом. В этом случае доход может достигать 500 тысяч рублей в месяц.

Вторую позицию, по мнению эксперта, займут специалисты в сфере кибербезопасности. Их услуги будут стабильно востребованы, а ежемесячный заработок может составлять около 400 тысяч рублей. Следом идут эксперты по внедрению искусственного интеллекта и автоматизации бизнес-процессов: специалисты, способные выстроить работу компаний через ИИ, смогут зарабатывать до 350 тысяч рублей в месяц.

Также высокие доходы ожидают консультантов с опытом работы в крупных, в том числе зарубежных, компаниях. При грамотной самопрезентации на рынке такие специалисты могут рассчитывать на доход порядка 300 тысяч рублей ежемесячно. Представители маркетинговой сферы — специалисты по рекламе, продвижению в соцсетях и SEO — смогут зарабатывать до 200 тысяч рублей в месяц.

Чернышов подчеркнул, что в 2026 году особенно ценными станут универсальные специалисты, которые умеют делать больше и эффективнее, чем от них формально требуется. По его словам, именно такая гибкость и высокая продуктивность будут ключевыми факторами успеха на рынке фриланса.

