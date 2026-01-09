People: В США женщину арестовали за попытку стать русалкой

В американском штате Луизиана женщина оказалась обнаженной в пруду, принадлежащем соседу, и отказалась выходить из воды, заявив, что «пытается быть русалкой». Ее задержала полиция. Об этом сообщает People.

Как полицейские нашли «русалку»

Владелец дома в ноябре 2025 года вызвал полицию с жалобой на незаконное проникновение. По его словам, соседка стояла на подъездной дорожке, кричала и игнорировала просьбы покинуть частную территорию.

Прибывшие помощники шерифа обнаружили женщину, купающуюся голышом в пруду на участке заявителя.

«Она отказалась выйти из пруда и поговорить с депутатом, заявив, что она „пытается быть русалкой“», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Электрошокер, сопротивление и угрозы

После нескольких требований женщина все же вышла из воды. Из-за низкой температуры ее осмотрели сотрудники скорой помощи и укутали одеялом. Полицейские завели задержанную в дом, чтобы она согрелась, однако ситуация резко обострилась.

«После нескольких команд женщина отказалась подчиниться, и полицейский применил электрошокер, но это не возымело эффекта», — сообщили в офисе шерифа.

Женщину повалили на землю, где она продолжила сопротивляться и начала бить сотрудника ногами и кулаками.

Арест спустя несколько месяцев

После того как задержанную удалось обездвижить, ее доставили в больницу.

«Во время транспортировки Саттон угрожал убить полицейских и парамедиков», — уточнили в управлении.

Из-за необходимости медицинской помощи выдачу ордера на арест тогда отложили. Лишь 6 января женщина сама сдалась правоохранителям и была помещена под стражу.

В чем ее обвиняют

По данным офиса шерифа, женщине предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, включая сопротивление сотрудникам полиции, публичное запугивание, нанесение побоев полицейским, нарушение общественного порядка и незаконное проникновение на частную территорию.

