В Тынде прошло прощание с легендарным строителем БАМ Иваном Варшавским

Сергей Добровинский
Мэр города отметил высокие душевные качества героя труда СССР.

Фото, видео: Григорий Калачьян, Леонид Свердл/ТАСС; 5-tv.ru

В Тынде прошло прощание с легендарным строителем Байкало-Амурской магистрали, героем труда СССР Иваном Николаевичем Варшавским. На мероприятии присутствовали родные и близкие, местные чиновники и общественники, а также неравнодушные жители города. Кадры прощания публикует 5-tv.ru.

С прощальной речью выступил мэр Тынды Сергей Гуляев. Он отметил, что легендарный бригадир навсегда вписал свое имя в историю России. Для Варшавского такие понятия, как честь, труд и ответственность, были не пустым звуком, а смыслом каждого дня его жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что строитель БАМ, Герой Социалистического Труда Иван Варшавский скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщал губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram-канале.

Глава региона назвал Варшавского человеком дела, интересным собеседником, отличавшимся поразительной мудростью и силой духа, а также выразил соболезнования семье строителя и подчеркнул, что его имя навсегда останется в истории.

