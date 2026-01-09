Трамп заявил о намерении США нанести удары по наркокартелям на суше

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 28 0

Вашингтон намерен расширить борьбу с наркоторговлей за пределы Карибского бассейна.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Nicole Combea/Pool via C

Вашингтон намерен продолжить борьбу с наркокартелями Латинской Америки, перенеся операции с акватории Карибского бассейна на сушу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы перекрыли 97% наркотрафика, поступающего по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News журналисту Шон Хэннити.

Американский лидер также заявил, что, по его мнению, представители наркокартелей фактически управляют Мексикой. Трамп подчеркнул, что ему «грустно наблюдать» за ситуацией, складывающейся в этой стране.

Подробностей о формате возможных операций на суше, сроках их начала и международно-правовых аспектах президент США не привел.

Ранее, писал 5-tv.ru, Вашингтон может контролировать Венесуэлу больше года. Трамп рассчитывает посетить страну, когда обстановка в ней стабилизируется. Ранее Каракас заключил нефтяное соглашение с США. Согласно условиям сделки, полученные в рамках экономического сотрудничества с Вашингтоном деньги Венесуэла будет тратить исключительно на закупку товаров американского производства.

