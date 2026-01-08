Вашингтон может контролировать Венесуэлу больше года

Трамп рассчитывает посетить страну, когда обстановка в ней стабилизируется.
США могут установить контроль над Венесуэлой больше чем на год. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью The New York Times.
Когда корреспондент спросил, продлятся ли надзорно-регулирующие меры Вашингтона над Венесуэлой полгода или год, Трамп сказал, что они будут сохранены «гораздо дольше».
В этом же интервью президент США заявил, что был бы не прочь посетить Венесуэлу, когда обстановка в стране стабилизируется.
Ранее Каракас заключил нефтяное соглашение с США. Согласно условиям сделки, полученные в рамках экономического сотрудничества с Вашингтоном деньги Венесуэла будет тратить исключительно на закупку товаров американского производства.
США 3 января провели в Венесуэле военную операцию, взяв в плен президента Николаса Мадуро. Вице-президент страны Дельси Родригес была назначена временным президентом, а Мадуро находится под судом в Нью-Йорке по обвинению в финансировании наркоторговли.
