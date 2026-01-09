«Жаль зрителей»: итальянский театр отменил выступление прима-балерины Захаровой

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 27 0

Шоу решили не проводить после жалобы украинского посольства.

Почему в Италии отменили выступление балерины Захаровой

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Итальянский театр отменил выступление прима-балерины Светланы Захаровой

Флорентийский театр Teatro del Maggio Musicale отменил два выступления российской балерины Светланы Захаровой. Прима прокомментировала эту информацию в разговоре с 5-tv.ru.

«К сожалению, я подтверждаю отмену концертов во Флоренции. Причины отмены вы уже знаете. Комментировать это событие не хочется. Жаль зрителей, желающих меня снова увидеть на сцене», — заявила балерина.

Фото: Zuma/ТАСС

Ранее об отмененном шоу сообщалось на сайте компании-организатора. Балетная программа Pas de deux for toes and fingers со Светланой Захаровой и ее супругом, скрипачом Вадимом Репиным, должна была состояться во Флоренции 20 и 21 января 2026 года.

Газета La Nazione сообщала, что решение об отмене выступлений последовало после официального обращения посольства Украины в Италии в конце декабря. В заявлении Teatro del Maggio Musicale сослались на «сохранение международной напряженности», которая, по его мнению, «может поставить под угрозу успех спектакля».

