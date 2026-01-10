Нейросеть Маска оказалась в центре скандала из-за дипфейков реальных людей

Нейросеть Илона Маска оказалась в центре скандала из-за дипфейков реальных людей

Нейросеть миллиардера Илона Маска Grok оказалась в центре скандала из-за массового создания сексуализированных дипфейков реальных людей. Об этом пишет Bloomberg.

Пользователи социальной сети X с конца 2025 года активно «раздевали» фото женщин, включая несовершеннолетних и покрытых хиджабом, без согласия с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

По информации Bloomberg, нейросеть Илона Маска создала порядка 6 700 сексуализированных изображений в час. При этом на других платформах за 24 часа, в период с 5 по 6 января, появлялось около 79 подобных ИИ-генераций.

Скриншот с сайта: x.com

Однако сервис практически не вводит ограничений и не блокирует контент с изображением реальных людей, в том числе несовершеннолетних.

Несмотря на негодование общественности, популярность сервиса выросла: по данным Apptopia, ежедневные скачивания Grok увеличились на 54% со 2 января, а X — на 25% за последние пять дней.

Американская газета The Washington Post сообщила, что многие пользовательницы жаловались поддержке платформы на посты с их изображениями в откровенных позах и нарядах. При этом большинство сгенерированных фото не удалялись по причине отсутствия нарушений.

Компания X официально не комментировала произошедшее. Сам же Илон Маск заявил, что пользователь, который использует нейросеть Grok для создания незаконного контента, понесет ответственность.

По информации The Telegraph, власти Великобритании рассматривают возможность запрета социальной сети X на территории королевства.

Скриншот с сайта: x.com

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие технологии изменят мир в 2026 году. Одним из самых заметных трендов последних лет стало ускорение новой космической гонки. США и Китай наращивают присутствие за пределами Земли, а частные миллиардеры — Илон Маск и Джефф Безос — активно продвигают идею постоянных человеческих колоний за пределами планеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.