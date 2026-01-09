Apple может представить свой первый складной смартфон в сентябре

|
Лилия Килячкова
В декабре 2025 года Samsung показала свой первый смартфон, складывающийся втрое.

Когда Apple представит первый складной смартфон

Фото: www.globallookpress.com/ Jimin Kim

Apple может представить свой первый складной смартфон в сентябре 2026 года

Американская компания Apple может продемонстрировать свой первый смартфон со складывающимся экраном уже в сентябре 2026 года. Об этом сообщила южнокорейская газета «Чунан ильбо» со ссылкой на источники.

По данным издания, компания Samsung Display, в качестве единственного поставщика, начнет производство дисплеев для смартфонов Apple с данным форм-фактором в мае.

Источник газеты сообщил, что базовый график подразумевает выпуск смартфона в сентябре 2026 года, однако выход может быть отложен на более позднее время. Для первой партии складной модели будет поставлено около девяти миллионов панелей. При этом компании Apple и Samsung Display отказались комментировать эту информацию.

В декабре 2025 года Samsung представила свой первый смартфон, складывающийся втрое, — Galaxy Z TriFold. Новинка от Apple, как ожидается, будет складываться лишь вдвое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что зачем владельцы Android маскируют смартфоны под iPhone. На маркетплейсах вовсю раскупают наклейки в виде фирменной боковой кнопки «яблочного» смартфона. А в интернете появилось множество статей о том, как перепрошить гаджет. Настоящий iPhone стоит дорого, а быть «в статусе» хочется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

