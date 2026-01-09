Собянин: Столичные предприниматели сферы торговли активно помогают бойцам СВО

Весь прошлый год неравнодушные предприниматели торговой отрасли столицы активно помогали бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

За год они собрали и отправили свыше 120 тонн гуманитарных грузов с продуктами и готовыми обедами, 130 тонн собственной продукции, 135 тысяч банок консервов, более 250 тонн одежды и 115 тысяч единиц средств личной гигиены, а также 60 тысяч единиц техники — от лампочек до цифровых радиостанций.

«В помощь бойцам уходят целые колонны автомобилей: машины “Патриот” и “Нива”, мотоциклы, квадроциклы и комплекты колес для КамАЗов и УАЗов. Кроме того, многие автосервисы помогают с ремонтом техники. Владельцы мастерских даже ездят на фронт и делают все на месте, экономя время на транспортировку», — написал мэр Москвы.

Предприниматели постоянно сотрудничают с волонтерами и всегда в курсе актуальных потребностей. В этом году бизнесмены все чаще стали налаживать прямые контакты с бойцами, чтобы оказывать более адресную помощь.

Так, молодая семья фермеров Кукушкиных из Липецкой области участвует в московских ярмарках выходного дня. Из своих овощей они делают и передают в зону СВО специальные сухие пайки — готовые суповые наборы.

Виталий Угренюк самостоятельно отвозит гуманитарную помощь в зону СВО, предварительно связываясь с военнослужащими. Он сотрудничает с медицинскими взводами запорожского, донецкого направлений и белгородского приграничья.

Представители малого и среднего бизнеса участвуют в сборах благотворительных фондов на нужды военнослужащих. Участники московских фестивалей тоже никогда не остаются в стороне.

«Джулиета Согомонян, которая продавала осенние блюда на гастрономическом фестивале на Манежной площади, отправляет гуманитарные посылки, в которые обязательно кладет рисунки и письма бойцам от своей дочери. Многие другие продавцы и рестораторы перечисляют часть своей выручки в помощь участникам СВО», — отметил Сергей Собянин.