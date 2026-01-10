«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьеве

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Воздушная гавань временно не принимает самолеты.

Почему Аэрофлот отменяет свои рейсы в Шереметьеве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В связи с ограничениями на прием рейсов в московском аэропорту Шереметьево «Аэрофлот» вынужденно корректирует свое расписание 10 января. Соответствующее объявление разместила пресс-служба авиакомпании у себя в Telegram-канале.

В «Аэрофлоте» подчеркнули, что некоторые рейсы будут отменены. Поэтому пассажирам рекомендуют внимательно следить за актуальным расписанием на официальном сайте компании. Сделать это можно в следующих разделах: «Онлайн-табло» и «Управление бронированием». Если отмена подтвердится, то приезжать в Шереметьево не нужно.

Тем, чьи рейсы были отменены, авиакомпания предлагает два варианта: вернуть полную стоимость билета или переоформить его на ближайший доступный рейс.

До этого сообщалось, что в аэропорту Шереметьево продлили запрет на прием самолетов до 10:00 по московскому времени. Такое решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями: накануне на российскую столицу обрушился циклон «Фрэнсис».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Шереметьево произошли задержки выдачи багажа. Людям пришлось часами ждать своих вещей.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

