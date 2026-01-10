Аэропорт «Шереметьево» прекратил прием самолетов из-за непогоды
Несмотря на сбои в работе, рейсы на вылет выполняются все.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов
Шереметьево: Введенные из-за непогоды ограничения на прилет продлены до 10.00
В аэропорту Шереметьево продлили до 10:00 по московскому времени ограничения на прилет самолетов, введенные из-за непогоды. Об этом в официальном Telegram-канале сообщили представители авиагавани, подчеркнув, что все рейсы на вылет выполняются в полном объеме до стабилизации ситуации.
Накануне аэропорт объявил о закрытии на прилет воздушных судов в связи с аномальным снегопадом, спровоцированным накрывшим российскую столицу циклоном «Фрэнсис». Ограничения планировались до 8.00 по московскому времени. Но проблемы все еще не устранены.
«Обновление информации о закрытии аэропорта „Шереметьево“ на прилет. Ограничения на прилет воздушных судов продлены до 10.00», — сказано в заявлении пресс-службы аэропорта.
Представители авиакомпании «Аэрофлот» в свою очередь отметили, что в связи с ограничениями в Шереметьево несколько рейсов были направлены на запасные аэродромы: один — в Нижний Новгород, два — во Внуково.
Кроме того, в результате сбоев из-за снегопада в Шереметьево произошли задержки выдачи багажа. Людям пришлось часами ждать выдачи своих вещей, а сотрудники авиавокзала пытались облегчить ожидание раздачей перекуса и воды. Ранее 5-tv.ru писал, что «Аэрофлот» пообещал пассажирам бесплатно отправить багаж на дом.
