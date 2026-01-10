Аэропорт «Шереметьево» прекратил прием самолетов из-за непогоды

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 37 0

Несмотря на сбои в работе, рейсы на вылет выполняются все.

На сколько продлены ограничения на прилет в Шереметьево

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Шереметьево: Введенные из-за непогоды ограничения на прилет продлены до 10.00

В аэропорту Шереметьево продлили до 10:00 по московскому времени ограничения на прилет самолетов, введенные из-за непогоды. Об этом в официальном Telegram-канале сообщили представители авиагавани, подчеркнув, что все рейсы на вылет выполняются в полном объеме до стабилизации ситуации.

Накануне аэропорт объявил о закрытии на прилет воздушных судов в связи с аномальным снегопадом, спровоцированным накрывшим российскую столицу циклоном «Фрэнсис». Ограничения планировались до 8.00 по московскому времени. Но проблемы все еще не устранены.

«Обновление информации о закрытии аэропорта „Шереметьево“ на прилет. Ограничения на прилет воздушных судов продлены до 10.00», — сказано в заявлении пресс-службы аэропорта.

Представители авиакомпании «Аэрофлот» в свою очередь отметили, что в связи с ограничениями в Шереметьево несколько рейсов были направлены на запасные аэродромы: один — в Нижний Новгород, два — во Внуково.

Кроме того, в результате сбоев из-за снегопада в Шереметьево произошли задержки выдачи багажа. Людям пришлось часами ждать выдачи своих вещей, а сотрудники авиавокзала пытались облегчить ожидание раздачей перекуса и воды. Ранее 5-tv.ru писал, что «Аэрофлот» пообещал пассажирам бесплатно отправить багаж на дом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
10 янв
Зима усиливает хватку: какая погода ждет москвичей 10 января
10 янв
Зима без тормозов: в Москве побит суточный рекорд по количеству осадков
9 янв
«Дорога парализована»: автомобили застряли на МКАД из-за сильного снегопада
9 янв
Сугробы по колено и горячая еда: как выжить в снежном апокалипсисе
9 янв
За ночь в Подмосковье выпало две трети месячной нормы снега
9 янв
От гололеда до снежных заносов: какая погода ждет москвичей 9 января
8 янв
Москву накрыл циклон «Фрэнсис» с сильным снегопадом
8 янв
В столице холодает: синоптики рассказали о погоде в Москве и области 8 января
7 янв
Москва под прицелом циклона: Роскосмос показал угрожающие кадры из космоса
7 янв
Москвичам порекомендовали отказаться от личного транспорта из-за непогоды
-6° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:29
«Аэрофлот» корректирует расписание рейсов из-за ограничений в Шереметьеве
8:08
Силы ПВО за ночь ликвидировали 59 украинских беспилотников над регионами России
7:49
В России планируют внедрить генетический скрининг будущих родителей
7:30
«Панцирь-С» против дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Трамп вновь выразил уверенность в разрешении конфликта на Украине
6:58
Зима усиливает хватку: какая погода ждет москвичей 10 января

Сейчас читают

Коллапс в Шереметьево: пассажирам по несколько часов не могут выдать багаж
Для поиска Усольцевых в Красноярском крае задействуют нейросеть
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео