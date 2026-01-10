В кинопарке «Москино» появилась новая сказочная площадка

Анастасия Федорова
Площадь декорации превышает 600 квадратных метров, высота сооружения — около 16 метров.

В кинопарке «Москино» появилась новая площадка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В кинопарке «Москино» открылась новая масштабная площадка — «Разрушенный заброшенный замок», созданная для съемок сказочного музыкального фильма «Щекотун». Площадь декорации превышает 600 квадратных метров, высота сооружения — около 16 метров. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В этом году локацию начнут использовать кинопроизводители, а летом ее планируют открыть для туристов. Рядом с объектом также разобьют тематический парк, дополняющий сказочный антураж.

Площадка построена специально для фильма «Щекотун» — дебютной картины режиссера и сценариста Сергея Февралева. Главные роли исполняют Тимофей Трибунцев, Анна Михалкова и Елисей Чучилин.

Кинопарк «Москино» входит в проект «Москва — город кино» и является частью московского кинокластера, где уже созданы десятки декораций для съемок фильмов и сериалов. В рамках второго этапа его развития здесь уже построены декорации «Брестская крепость», «Рейхстаг», «Русский средневековый город», «Современная Москва», «Юзовка», «Шахты» и другие масштабные локации.

Московский кинокластер объединяет инфраструктуру, сервисы и площадки для кинопроизводства и развивается Правительством Москвы с целью превратить столицу в один из ведущих центров киноиндустрии.

Ранее, писал 5-tv.ru, более 110 социальных объектов было построено в Москве в 2025 году.

