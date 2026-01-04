Собянин: более 110 социальных объектов было построено в Москве в 2025 году

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Свыше половины объектов возвели за счет внебюджетных средств.

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

В Москве за минувший год было построено более 110 объектов социальной инфраструктуры — детских садов, школ, больничных корпусов, спортивных сооружений и других значимых зданий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, свыше половины объектов возвели за счет внебюджетных средств. В частности, в столице появилось около 60 новых образовательных учреждений, а также порядка 40 спортивных объектов.

Отдельно мэр отметил возрожденный трамплин К-75, который стал одним из главных открытий года. Сооружение, являющееся символом Воробьевых гор уже около 70 лет, вновь открылось после масштабного обновления.

Как подчеркнул Сергей Собянин, развитие социальной инфраструктуры остается одним из приоритетов для Москвы, а строительство новых объектов напрямую влияет на качество жизни горожан.

Ранее, писал 5-tv.ru, городские парки в 2025 году посетили более 250 миллионов человек. Это на 73 миллиона больше, чем в предшествующем году.

