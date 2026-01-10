Французский футболист Вергос погиб, пытаясь сделать фото у водопада в Таиланде

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 81 0

Он был на отдыхе вместе со своей девушкой.

В Таиланде погиб французский футболист Алексис Вергос

Фото: www.globallookpress.com/Chaiwat Subprasom

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Таиланде погиб французский футболист Алексис Вергос

В Таиланде погиб французский футболист Алексис Вергос. Ему было всего 22 года. Об этом сообщал телеканал RTL.

Инцидент произошел еще 5 января на тайском острове Самуи. Согласно словам очевидцев, молодой парень пытался сделать фотографию у популярного туристического места — подножия На Муанг 2 — и сорвался вниз. В результате он упал в воду, а затем ударился головой о камни.

«Первый судебно-медицинский осмотр показал, что Алексис скончался в результате черепно-мозговой травмы», — говорится в статье.

Также сообщается, что на отдых футболист отправился вместе со своей невестой. В момент трагедии девушка находилась рядом со спортсменом. Она тоже поскользнулась, пытаясь сделать фото, но ей удалось удержаться за ветку и выбраться наверх.

Алексис Вергос играл за клуб «Кемпер Эрге Армель». Молодой человек занимался футболом с шести лет. Его отец — спортсмен. Много лет мужчина тренировал одну из местных команд.

Ранее 5-tv.ru писал, что ушел из жизни легендарный тренер по гандболу Анатолий Евтушенко. Ему был 91 год.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:10
Психотерапевт хотел вернуть пациентке «ощущение красоты» и изнасиловал ее
15:56
В Калуге женщина забила до смерти молотком знакомого и спрятала тело в курятнике
15:37
Звезда «Аббатства Даунтон» Мишель Докери впервые стала мамой в 44 года
15:19
«Сам себя ударил»: отец избил 6-летнего сына до смерти и лгал о причине его травм
15:03
В кинопарке «Москино» появилась новая сказочная площадка
14:53
Французский футболист Вергос погиб, пытаясь сделать фото у водопада в Таиланде

Сейчас читают

ВС РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины
Выставили сумасшедшим идиотом: Джиган о реалити-шоу Оксаны Самойловой
Упс, она снова это сделает: Бритни Спирс объявила о возвращении на сцену
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео