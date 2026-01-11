Объемы экспорта российских нефтепродуктов заметно выросли. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он прокомментировал публикацию британского агентства Bloomberg о том, что в декабре объем экспорта нефтепродуктов из России достиг максимума за последние четыре месяца.

«Факты имеют значение: экспорт российских нефтепродуктов значительно вырос. Ложные воинственные нарративы негативно влияют на принятие решений», — написал Дмитриев в соцсетях.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, покупка российской нефти Индией выгодна для обоих государств. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Дели является крупным покупателем российской нефти и зарабатывает на ее приобретении «достаточно хорошие деньги». Кроме того, он подчеркнул, что вопрос американских пошлин за покупку Индией нефти из РФ — это, прежде всего, проблема двусторонних отношений между США и Индией.

При этом Европа не желает оставлять попыток заставить Венгрию остановить импорт энергоресурсов из России. Президент Эстонии Алар Карис даже предложил Будапешту оплатить неустойку за разорванные контракты на поставку газа.

