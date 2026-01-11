США готовят детальный план возможного вторжения в Гренландию

Объединенное командование специальных операций США разрабатывает детальный план возможного вторжения вооруженных сил страны в Гренландию. Об этом сообщает The Daily Mail.

Журналисты отмечают, что соответствующий приказ ведомство получило от президента США Дональда Трампа. При этом в материале уточняется, что инициатива встречает сопротивление среди ряда высокопоставленных офицеров.

«Объединенный комитет начальников штабов оказывает ему сопротивление, ссылаясь на то, что это (вторжение. — Прим. ред.) будет незаконно и не получит поддержки конгресса», — отмечается в публикации.

Ранее The Times назвала четыре сценария возможного присоединения Гренландии к США. Об этом сообщал 5-tv.ru. По данным британского издания, наиболее радикальный сценарий предполагает военное вторжение и оккупацию острова.

Также 5-tv.ru сообщал, что Трамп перенес Гренландию в зону ответственности Северного командования США. В материале объясняется, что это значит.

