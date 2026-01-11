США готовят детальный план возможного вторжения в Гренландию

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 35 0

По информации журналистов соответствующий приказ отдал военным президент страны Дональд Трамп.

Что Трамп готовит в Грендандии — варианты развития событий

Фото: www.globallookpress.com/Zhang Quanwei

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Объединенное командование специальных операций США разрабатывает детальный план возможного вторжения вооруженных сил страны в Гренландию. Об этом сообщает The Daily Mail.

Журналисты отмечают, что соответствующий приказ ведомство получило от президента США Дональда Трампа. При этом в материале уточняется, что инициатива встречает сопротивление среди ряда высокопоставленных офицеров.

«Объединенный комитет начальников штабов оказывает ему сопротивление, ссылаясь на то, что это (вторжение. — Прим. ред.) будет незаконно и не получит поддержки конгресса», — отмечается в публикации.

Ранее The Times назвала четыре сценария возможного присоединения Гренландии к США. Об этом сообщал 5-tv.ru. По данным британского издания, наиболее радикальный сценарий предполагает военное вторжение и оккупацию острова.

Также 5-tv.ru сообщал, что Трамп перенес Гренландию в зону ответственности Северного командования США. В материале объясняется, что это значит.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака
5:38
Роспотребнадзор перечислил продукты, которые помогут восстановиться после праздников
5:19
Пластического хирурга Хайдарова экстренно прооперировали в Таиланде
5:00
ЕС планирует ввести санкции против США в случае конфликта из-за Гренландии
4:38
США готовят детальный план возможного вторжения в Гренландию
4:19
Четверть боеголовок Tomahawk, выпущенных США по ИГ* в Нигерии, не сдетонировали

Сейчас читают

Предсказал свою смерть: поп-певец Йеисон Хименес погиб в авиакатастрофе
Что такое кама мута? Психологи открыли новую эмоцию
Звезда фильма «Один дома» Дэниел Стерн был оштрафован за вызов проститутки в отеле
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео