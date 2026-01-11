Дипломаты Северной Европы отвергли слова Трампа о кораблях РФ и КНР у Гренландии

Дипломаты из стран Северной Европы отвергли заявления президента США Дональда Трампа о том, что якобы российские и китайские корабли курсируют вблизи Гренландии. Этим высказыванием он пытался оправдать желание отобрать у Дании арктический остров. Об этом написала Financial Times.

Двое высокопоставленных дипломатов из стран Северной Европы, имеющих доступ к брифингам разведки НАТО, заявили, что в последние годы у Гренландии не замечали российские или китайские корабли или субмарины.

«То, что там находятся китайцы и русские, — это просто неправда. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок», — заявил один из дипломатов.

Другой источник отметил, что российские корабли хоть и присутствуют в Арктике, но в своем секторе, а не у берегов датского острова.

Кроме того, высказывания Трампа отверг и министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

«Неверно утверждать, что Россия или Китай проявляют большую активность вокруг Гренландии. Вокруг Гренландии ее (Активности. — Прим. ред.)очень мало», — заявил дипломат телекомпании NRK.

Как ранее писал 5-tv.ru, представители европейских политических кругов глубоко озабоченны тем, что Трамп может попытаться выкупить Гренландию, сделав это условием масштабного урегулирования украинского конфликта.

Сам Трамп ранее публично заявлял, что переход Гренландии под юрисдикцию США принесет выгоду ЕС с точки зрения укрепления обороноспособности. Однако власти автономии восприняли подобные высказывания крайне негативно. Так, премьер Йенс-Фредерик Нильсен назвал риторику Вашингтона неприемлемой и призвал прекратить давление на остров. Ситуация осложняется тем, что для Вашингтона Гренландия имеет стратегическое значение, благодаря своим природным ресурсам.

