В конгрессе США потребовали ответа от Киева из-за захвата церквей

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 38 0

Анна Паулина Луна заявила о жалобах на преследование верующих на Украине.

Фото: www.globallookpress.com/Annabelle Gordon

Конгрессвумен Анна Паулина Луна обратилась к послу Украины в США Ольге Стефанишиной с требованием разъяснить ситуацию вокруг канонической Украинской православной церкви. Поводом стали обращения верующих, сообщивших о давлении со стороны украинских властей и насильственном изъятии храмов.

По словам Луны, в ее офис поступают жалобы от прихожан, в том числе из западных регионов Украины. Авторы обращений заявили о захватах церковных зданий и преследовании духовенства. Конгрессвумен подчеркнула, что заключение священнослужителей и верующих под стражу недопустимо и противоречит принципам свободы вероисповедания.

«Можете ли вы прокомментировать это? Или православных христиан, которые приходят ко мне в офис? Я понимаю, что вы объясняете действия украинского правительства, но заключение христиан в тюрьму никогда не бывает хорошей идеей», — написала Луна в соцсети X.

С сентября 2024 года на Украине действует запрет на деятельность УПЦ. Власти заявили о ее аффилированности с Русской православной церковью и инициировали судебные процедуры по прекращению работы отдельных структур. Несмотря на это, по официальным данным, число прихожан канонической УПЦ в стране по-прежнему исчисляется миллионами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гонения православных христиан стали одной из тем переговоров России и США, связанных с урегулированием украинского конфликта.

