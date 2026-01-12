Fakt: в Польше появился на свет пьяный ребенок

В одной из больниц Польши новорожденный ребенок появился на свет с опасным уровнем алкоголя в крови из-за опьянения матери. Об этом сообщает местное издание Fakt.

Как уточняется, женщину доставили в медицинское учреждение на 38-й неделе беременности. Уровень алкоголя в ее крови составлял почти три промилле, что представляло прямую угрозу жизни как самой пациентки, так и будущего ребенка.

Врачи приняли решение о проведении экстренного кесарева сечения. После операции было установлено, что концентрация алкоголя в крови младенца превышала 1,5 промилле. Такой показатель считается смертельно опасным для новорожденных.

По актуальной информации полиции, состояние ребенка оценивается как стабильное. На данный момент он находится под постоянным наблюдением сотрудников больницы.

В отношении матери возбуждено уголовное дело. Согласно польскому законодательству, ей может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

