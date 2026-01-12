В Польше появился на свет пьяный ребенок

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 29 0

День его рождения мог стать днем его смерти.

Можно ли пить во время беременности

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Fakt: в Польше появился на свет пьяный ребенок

В одной из больниц Польши новорожденный ребенок появился на свет с опасным уровнем алкоголя в крови из-за опьянения матери. Об этом сообщает местное издание Fakt.

Как уточняется, женщину доставили в медицинское учреждение на 38-й неделе беременности. Уровень алкоголя в ее крови составлял почти три промилле, что представляло прямую угрозу жизни как самой пациентки, так и будущего ребенка.

Врачи приняли решение о проведении экстренного кесарева сечения. После операции было установлено, что концентрация алкоголя в крови младенца превышала 1,5 промилле. Такой показатель считается смертельно опасным для новорожденных.

По актуальной информации полиции, состояние ребенка оценивается как стабильное. На данный момент он находится под постоянным наблюдением сотрудников больницы.

В отношении матери возбуждено уголовное дело. Согласно польскому законодательству, ей может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:44
«Толком не помню»: владелец ФК «Маклсфилд Таун» купил клуб во время запоя
9:35
На 11 лет моложе: Никита Ефремов собрался жениться во второй раз
9:24
В Польше появился на свет пьяный ребенок
9:16
Трамп: оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек
8:58
«Вообще катастрофа»: Денис Клявер рассказал, почему расстался с Евой Польной
8:45
Трамп опубликовал скриншот статьи с собой в роли президента Венесуэлы

Сейчас читают

СК ищет за границей бывшую супругу и сына пропавшего в тайге Усольцева
Боевики ВСУ расстреляли в Селидово в ДНР 130 мирных жителей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео