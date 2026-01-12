«Меня бы не выпустили»: турецкий актер Джан Яман опроверг задержание в клубе с наркотиками

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Звезда сериалов уже покинул страну и вернулся в Европу.

За что задержали Джан Ямана

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Актер Джан Яман опроверг задержание в клубе с наркотиками

Турецкий актер и звезда сериалов «Эль Турко» и «Ранняя пташка» Джан Яман, оказавшийся в центре скандала с запрещенными веществами, выступил с официальным заявлением и опроверг свою связь с наркотиками. Обращение к поклонникам он опубликовал в личном блоге.

Артист подтвердил, что действительно был доставлен в отделение полиции в ходе масштабной антинаркотической операции, однако подчеркнул, что у него не обнаружили ничего запрещенного. По словам Ямана, после проверки он был практически сразу отпущен и уже на следующий день беспрепятственно покинул Турцию, отправившись в Европу, где сейчас живет и работает.

«Не верьте новостям с Босфора. Думаете, я правда хожу с наркотиками в то время, когда полиция ведет жесткие расследования и арестовывает многих известных людей? Если бы это вообще было правдой, меня бы не выпустили в такой короткий срок и я не смог бы вернуться в Италию на следующий день», — написал актер, добавив, что турецкие СМИ, по его мнению, давно относятся к нему предвзято.

Ранее в турецких СМИ появилась информация, что Яман оказался среди задержанных в рамках антинаркотической операции, проведенной 10 января по указанию главной прокуратуры Стамбула. Вместе с ним была задержана актриса Селен Горгузель, а также еще несколько представителей шоу-бизнеса.

В рамках рейдов полиция провела обыски в девяти ночных клубах Стамбула, а также в элитном прибрежном отеле в районе Бебек. Сообщалось, что в некоторых заведениях были обнаружены наркотические вещества.

Рейды стали продолжением расследования, начатого 5 января, в ходе которого в четырех городах Турции всего были задержаны 23 человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

