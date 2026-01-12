Эксперт назвала слова, которые засоряют русский язык

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 55 0

Просторечия делают общение рыхлым и неуверенным.

Какие слова засоряют русский язык

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Качество современного русского языка падает из-за словесного мусора

Качество современной русской речи стремительно падает из-за словесного «мусора». Об этом Газета.ру сообщила эксперт по коммуникациям и ораторскому мастерству Седа Каспарова, составившая «черный список» самых вредных речевых привычек.

Первую группу составляют избитые слова-паразиты: «как бы», «типа», «ну», «короче», «в общем».

«Когда человек говорит: „ну, я как бы хотел“, мозг собеседника считывает сомнение, а не позицию», — объясняет Каспарова.

Вместо них эксперт советует делать осознанную паузу, которая является признаком уверенности.

Вторая проблема — неуместные жаргонизмы и заимствования: «рофлить», «кринж»,«вайб», «коллаборация», «фоллоу-ап».

«Мы действительно живем в глобальном мире, и заимствования нормальны. Но когда человек полностью строит на этом речь, то создается ощущение, что русский эквивалент забыт», — отмечает специалист.

Она предлагает заменять их точными русскими аналогами: вместо «кринж» — «неловко», вместо «коллаборация» — «совместная работа».

Третий пласт — просторечия вроде «фигня», «пофиг», «хреново». Они, по словам Каспаровой, «стягивают нас вниз» и выражают пренебрежение. Эксперт призывает заменять их более точными описаниями ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как адаптировать ребенка к учебе после каникул.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:07
«Поцарапала кошка»: бешеная рысь напала на подростка в лагере под Уфой
14:03
«Уроки после полуночи»: учительницу подозревают в романе с 14‑летним школьником
13:57
В России в 2026 году могут подорожать ноутбуки
13:50
Административка за елку: как правильно утилизировать новогоднее дерево
13:42
В России может вырасти черный рынок алкоголя
13:35
Выдавал себя за женщину, чтобы унижать: 18-летний юноша получил условный срок

Сейчас читают

«Омыли святой водой и вином»: армянские храмы очищают после «литургий» Пашиняна
«Меня бы не выпустили»: турецкий актер Джан Яман опроверг задержание в клубе с наркотиками
«Толком не помню»: владелец ФК «Маклсфилд Таун» купил клуб во время запоя
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео