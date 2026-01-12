Эксперт назвала слова, которые засоряют русский язык

Просторечия делают общение рыхлым и неуверенным.
Качество современного русского языка падает из-за словесного мусора
Качество современной русской речи стремительно падает из-за словесного «мусора». Об этом Газета.ру сообщила эксперт по коммуникациям и ораторскому мастерству Седа Каспарова, составившая «черный список» самых вредных речевых привычек.
Первую группу составляют избитые слова-паразиты: «как бы», «типа», «ну», «короче», «в общем».
«Когда человек говорит: „ну, я как бы хотел“, мозг собеседника считывает сомнение, а не позицию», — объясняет Каспарова.
Вместо них эксперт советует делать осознанную паузу, которая является признаком уверенности.
Вторая проблема — неуместные жаргонизмы и заимствования: «рофлить», «кринж»,«вайб», «коллаборация», «фоллоу-ап».
«Мы действительно живем в глобальном мире, и заимствования нормальны. Но когда человек полностью строит на этом речь, то создается ощущение, что русский эквивалент забыт», — отмечает специалист.
Она предлагает заменять их точными русскими аналогами: вместо «кринж» — «неловко», вместо «коллаборация» — «совместная работа».
Третий пласт — просторечия вроде «фигня», «пофиг», «хреново». Они, по словам Каспаровой, «стягивают нас вниз» и выражают пренебрежение. Эксперт призывает заменять их более точными описаниями ситуации.
