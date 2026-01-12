В России может вырасти черный рынок алкоголя

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 44 0

В 2026 году в РФ подорожали водка, бренди и коньяк.

В России может вырасти черный рынок алкоголя

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Из-за повышения цен на крепкие спиртные напитки в России может вырасти черный рынок алкоголя. Таким мнением с Газета.ру поделился финансист и эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев.

Он считает, что главная причина объявленного роста цен на алкоголь — стремление государства пополнить бюджет. Но в этой ситуации, по словам эксперта, есть еще один плюс. Так, вероятнее всего, из-за повышения акцизов снизится импульсное потребления спиртных напитков, а значит, произойдет и уменьшение негативных социальных последствий, связанных с ним.

Кирилл Селезнев отметил, что при всем этом страдает обычный средний потребитель. В частности, из-за роста цен покупатель в итоге останется перед узким выбором ассортимента. Это связано с тем, что в результате повышения акцизов в разы сократится количество предлагаемой продукции на полках в магазине. Эксперт добавил: некоторые премиальные бренды останутся, однако из-за стоимости покупатели вряд ли будут их брать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в РФ с 2026 года вырастут цены на водку, коньяк и бренди.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:07
«Поцарапала кошка»: бешеная рысь напала на подростка в лагере под Уфой
14:03
«Уроки после полуночи»: учительницу подозревают в романе с 14‑летним школьником
13:57
В России в 2026 году могут подорожать ноутбуки
13:50
Административка за елку: как правильно утилизировать новогоднее дерево
13:42
В России может вырасти черный рынок алкоголя
13:35
Выдавал себя за женщину, чтобы унижать: 18-летний юноша получил условный срок

Сейчас читают

«Омыли святой водой и вином»: армянские храмы очищают после «литургий» Пашиняна
«Меня бы не выпустили»: турецкий актер Джан Яман опроверг задержание в клубе с наркотиками
«Толком не помню»: владелец ФК «Маклсфилд Таун» купил клуб во время запоя
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео