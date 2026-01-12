Цены на золото и серебро обновили исторические рекорды

Биржевая цена на золото превысила $4600 за унцию, серебро выросло до $84

Цены на золото и серебро достигли своего исторического рекорда, превысив уровни 4,6 тысячи долларов и 83 доллара соответственно за унцию. Об этом свидетельствуют данные биржи Comex.

Так, по состоянию на 08:00 по московскому времени, февральский контракт на золото в Нью-Йорке вырос в цене на 80,55 доллара. Из этого следует, что произошло увеличение на 1,79%. По итогу торгов, стоимость одной унции достигла рекордных значений — 4,6 тысячи долларов.

Похожая ситуация складывалась на бирже и с другим металлом — серебром. Во время торгов его стоимость то уменьшалась, то увеличивалась. В конечном счете мартовские фьючерсы подорожали на 5,27% и остановились на цене чуть больше 83 долларов за унцию.

