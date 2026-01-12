В результате атаки ВСУ в Херсонской области погибли два человека

Из-за атак ВСУ в Херсонской области погибли два человека. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«В Голопристанском округе ночной обстрел Нововладимировки и Чулаковки привел к гибели двух мужчин», — проинформировал глава области.

Кроме того, в селе Тарасовка Алешкинского округа также из-за атаки ВСУ пострадал один человек. Удар пришелся на гражданский автомобиль, который получил сильные повреждения.

Сальдо также уточнил, что обстреляли еще ряд населенных пунктов: Алешки, Каховку, Новую Каховку, Великие Копани, Великую Лепетиху, Горностаевку, Каменку, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху, Песчановку, Чернянки, Каиры и Заводовку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что число жертв удара ВСУ по гостинице и кафе в селе Хорлы Херсонской области возросло до 29 человек. Среди них есть несовершеннолетние. Атака произошла в ночь с 31 декабря на 1 января.

По последним данным, число пострадавших достигло 60 человек.

