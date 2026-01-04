Число жертв удара ВСУ по гостинице в Херсонской области возросло до 29 человек

В лечебных учреждениях продолжают находиться 15 раненых, трое из них — в тяжелом состоянии.
Количество погибших в результате атаки ВСУ на гостиницу и кафе в селе Хорлы Херсонской области увеличилось до 29 человек. Среди жертв — двое несовершеннолетних. Об этом сообщила официальный представитель Следственный комитет Российской Федерации Светлана Петренко.
По последним данным, число пострадавших достигло 60 человек. В лечебных учреждениях продолжают находиться 15 раненых, трое из них — в тяжелом состоянии.
Следствием назначено 70 судебных экспертиз. Среди них — медицинские, генетические, взрывотехнические и пожарно-технические исследования. Кроме того, продолжаются допросы потерпевших и свидетелей, завершить работу с которыми планируется в течение двух дней.
В Следственном комитете подчеркнули, что расследование всех обстоятельств этого преступления против мирного населения будет проведено в кратчайшие сроки, а все причастные к террористическому акту представители вооруженных формирований Украины понесут заслуженное наказание.
Ранее, писал 5-tv.ru, в Херсонской области почтили память жертв теракта в Хорлах. Бесчеловечная атака ВСУ произошла в ночь с 31 декабря на 1 января.
