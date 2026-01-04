Число жертв удара ВСУ по гостинице в Херсонской области возросло до 29 человек

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 102 0

В лечебных учреждениях продолжают находиться 15 раненых, трое из них — в тяжелом состоянии.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Мирный; Следственный комитет РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Количество погибших в результате атаки ВСУ на гостиницу и кафе в селе Хорлы Херсонской области увеличилось до 29 человек. Среди жертв — двое несовершеннолетних. Об этом сообщила официальный представитель Следственный комитет Российской Федерации Светлана Петренко.

По последним данным, число пострадавших достигло 60 человек. В лечебных учреждениях продолжают находиться 15 раненых, трое из них — в тяжелом состоянии.

Следствием назначено 70 судебных экспертиз. Среди них — медицинские, генетические, взрывотехнические и пожарно-технические исследования. Кроме того, продолжаются допросы потерпевших и свидетелей, завершить работу с которыми планируется в течение двух дней.

В Следственном комитете подчеркнули, что расследование всех обстоятельств этого преступления против мирного населения будет проведено в кратчайшие сроки, а все причастные к террористическому акту представители вооруженных формирований Украины понесут заслуженное наказание.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Херсонской области почтили память жертв теракта в Хорлах. Бесчеловечная атака ВСУ произошла в ночь с 31 декабря на 1 января.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

Тема:
Спецоперация
4 янв
Силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника за два часа
4 янв
Силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников над регионами России за ночь
4 янв
Силы ПВО уничтожили еще два летевших к Москве беспилотника
3 янв
Российские войска освободили населенный пункт Бондарное в ДНР
3 янв
«Аллигатор» уничтожил опорник ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
3 янв
Артиллеристы уничтожили командный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
2 янв
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
2 янв
Пошел за грибами, а попал на фронт: пленный боевик ВСУ рассказал о работе ТЦК
2 янв
«Град» сорвал ротацию ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
2 янв
«Мста-С» не дала ВСУ подобраться к освобожденному Купянску. Лучшее видео из зоны СВО
-8° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:12
Смерть на семейной церемонии: мужчина убил юношу и сбежал с его головой
11:11
«Чародеи»: тайны съемок главной новогодней сказки СССР и судьбы актеров
10:56
Операция США в Венесуэле стала предупреждением Киеву
10:35
Ребенок погиб из-за провала снегохода под лед на Чукотке
10:18
Число жертв удара ВСУ по гостинице в Херсонской области возросло до 29 человек
9:49
Силы ПВО России сбили 42 украинских беспилотника за два часа

Сейчас читают

Операция США в Венесуэле стала предупреждением Киеву
«Громкая авантюра»: в США начались митинги в поддержку Венесуэлы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео