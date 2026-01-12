«Много исков»: адвокат Сафонова заявил в полицию на бывшую жену спортсмена

Адвокат Матвея Сафонова заявил в полицию на бывшую жену спортсмена

Адвокат вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Андрей Крючков заявил в полицию на бывшую жену спортсмена — Анастасию Казачек — в ответ на ее многочисленные иски. Об этом юрист сообщил 5-tv.ru из зала суда.

До этого женщина потребовала проверить Сафонова на профессиональную пригодность. Этот иск был направлен для рассмотрения по месту жительства вратаря — в Республику Адыгея.

«Она подает в суд много исков. Это просто охота на медийность, способ привлечь к себе внимание. Она убедила себя в каких-то несуществующих вещах», — сказал юрист.

По мнению Андрея Крючкова, в действиях Анастасии могут быть все признаки мошенничества. В качестве примера он привел один из арбитражных исков о возмещении не понесенных ей судебных расходов.

Матвей Сафонов встречался с Анастасией Казачек с 2014 года. Шесть лет назад пара поженилась, однако через год они расстались. От этого союза у спортсмена есть дочь Майя. В 2024-м суд обязал вратаря выплачивать алименты бывшей супруге на содержание их общего ребенка. Известно, что спортсмен уже отдал Казачек более 60 миллионов рублей в качестве долга.

