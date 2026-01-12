Отпуск не спасет: какие последствия ждут Долину за игнорирование решения суда

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 893 0

Даже если ключи не переданы, закон допускает сценарий, при котором новая владелица получит жилье без участия бывшей хозяйки.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

Отъезд Ларисы Долиной не является нарушением закона

Сам по себе отъезд народной артистки Ларисы Долиной не является нарушением закона. Проблема возникает в момент, когда не исполняется вступившее в силу судебное решение. Об этом рассказал юрист Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru.

После того как Верховный суд Российской Федерации признал право собственности на квартиру в Хамовниках за Полиной Лурье, у прежней владелицы прекратилось право пользования жилым помещением, а наличие ключей больше не имеет юридического значения.

По словам Жорина, стандартный алгоритм в подобных ситуациях предполагает предъявление исполнительного листа и активное сопровождение исполнительного производства. При этом добровольная передача ключей не является обязательной: если этого не происходит, судебные приставы вправе вскрыть квартиру, заменить замки и оформить акт передачи объекта собственнику. Далее у новой владелицы появляется право требовать компенсацию за неосновательное пользование жильем, возмещение убытков, включая упущенную выгоду, а также выплаты за период просрочки исполнения судебного акта о выселении.

Игнорирование требований приставов может повлечь административные штрафы, причем повторные — с увеличением сумм. Также возможны арест счетов и иного имущества, ограничения на выезд из страны и иные меры принудительного характера. В крайнем случае не исключено формирование признаков злостного неисполнения судебного акта по статье 315 УК РФ. При этом отпуск в такой ситуации, по оценке юриста, может рассматриваться не как нейтральное обстоятельство, а как дополнительное подтверждение уклонения.

Ранее представитель Полины Лурье заявлял, что клиентка не планирует добиваться выселения через приставов, а сама артистка фактически освободила квартиру. Однако попытка передать ключи сорвалась: прибывший на встречу представитель Ларисы Долиной не имел полномочий подписывать акт приема-передачи, после чего доступ в дом был ограничен охраной.

