Сеть гипермаркетов OBI изменит название на «DOM Лента»

Лилия Килячкова
Сейчас в России работает 25 магазинов сети.

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Сеть строительных гипермаркетов OBI изменит название на «DOM Лента». Соответствующая информация размещена на главной странице сайта торговой сети.

«Мы обновляемся. OBI скоро станет «DOM Лента», — говорится на сайте.

Немецкая компания OBI пришла в Россию в 2003 году. Однако после начала специальной военной операции (СВО) на Украине она объявила об уходе из страны и закрыла магазины сети в России. В конце апреля 2022 года гипермаркеты возобновили работу. Сейчас в России 25 магазинов OBI, треть из которых находится в Москве.

