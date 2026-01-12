Сеть гипермаркетов OBI изменит название на «DOM Лента»

Сеть строительных гипермаркетов OBI изменит название на «DOM Лента». Соответствующая информация размещена на главной странице сайта торговой сети.

«Мы обновляемся. OBI скоро станет «DOM Лента», — говорится на сайте.

Немецкая компания OBI пришла в Россию в 2003 году. Однако после начала специальной военной операции (СВО) на Украине она объявила об уходе из страны и закрыла магазины сети в России. В конце апреля 2022 года гипермаркеты возобновили работу. Сейчас в России 25 магазинов OBI, треть из которых находится в Москве.

