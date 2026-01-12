Тысячи медсестер вышли на крупнейшую забастовку в Нью-Йорке

Дарья Орлова
В городе началась масштабная акция протеста работников здравоохранения, связанная с условиями труда и оплатой работы.

Фото: Reuters/Eduardo Munoz

В Нью-Йорке около 15 тысяч медсестер объявили забастовку, ставшую самой массовой за всю историю города. По данным издания Politico, участники акции требуют пересмотра зарплат с учетом инфляции, сохранения мер по борьбе с кадровым дефицитом, а также внесения в трудовые контракты положений, касающихся защиты от насилия на рабочем месте.

Акция началась после нескольких месяцев безрезультатных переговоров и по числу участников более чем вдвое превзошла аналогичную забастовку 2023 года. Представители больниц заявили, что выдвинутые требования считают чрезмерными, и выразили опасения, что их выполнение может привести к сокращению федерального финансирования.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хочул сообщила о мобилизации дополнительного персонала для обеспечения безопасности пациентов. Мэр города Зохран Мамдани, в свою очередь, заявил о готовности принять меры для сохранения доступа жителей к медицинской помощи.

На время забастовки медицинские учреждения привлекли временных сотрудников. Профсоюз медсестер при этом обвинил руководство больниц в отсутствии реального намерения продолжать диалог.

Ранее в США проходили масштабные акции протеста против политики президента Дональда Трампа и его инициатив по ужесточению миграционного законодательства. По информации организаторов, тогда в митингах приняли участие более семи миллионов человек.

