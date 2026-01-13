Авиация НАТО за неделю совершила 16 вылетов для разведки в Белоруссии

Лилия Килячкова
При этом в течение 2025 года интенсивность воздушной разведки против Белоруссии в отдельные дни достигала 10-12 вылетов.

Сколько вылетов совершили самолеты НАТО в Белоруссию

МО Белоруссии: самолеты НАТО за неделю совершили 16 вылетов с целью разведки

В период с 5 по 11 января белорусские военные зафиксировали не менее 16 вылетов самолетов стран — членов НАТО для разведки территории республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии.

«В период с 5 по 11 января зафиксировано по крайней мере 16 самолетовылетов разведывательной авиации стран-членов НАТО в отношении Республики Беларусь», — говорится в сообщении ведомства.

При этом, по информации Минобороны республики, в течение 2025 года интенсивность воздушной разведки против Белоруссии в отдельные дни достигала 10-12 вылетов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минобороны России впервые показало, как выглядит ракетный комплекс «Орешник», он заступил на боевое дежурство в Белоруссии. В республике заранее создали все условия для размещения российских военнослужащих. Все они, включая специалистов расчетов пуска, охраны, энергоснабжения, а также механиков-водителей агрегатов, прошли переподготовку на современных тренажерах. Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, «Орешник» не имеет аналогов в мире.

