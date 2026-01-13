В Госдуму внесен законопроект о ежегодной индексации зарплат

Россиянам стабильно будут повышать зарплату. Прежде всего, это касается работников коммерческого сектора, где руководители могут годами не индексировать оплату труда.

Эту несправедливость решили устранить депутаты. Они внесли в Госдуму законопроект, который гарантирует ежегодное увеличение зарплаты на уровень не ниже официальной инфляции.

Инициатива должна, прежде всего, создать предсказуемый механизм повышения оплаты труда, компенсировать растущие траты граждан и снизить число трудовых споров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.