В Госдуму внесен законопроект о ежегодной индексации зарплат

Прежде всего, нововведения коснутся работников коммерческого сектора.

Россиянам стабильно будут повышать зарплату. Прежде всего, это касается работников коммерческого сектора, где руководители могут годами не индексировать оплату труда.

Эту несправедливость решили устранить депутаты. Они внесли в Госдуму законопроект, который гарантирует ежегодное увеличение зарплаты на уровень не ниже официальной инфляции.

Инициатива должна, прежде всего, создать предсказуемый механизм повышения оплаты труда, компенсировать растущие траты граждан и снизить число трудовых споров.

