Рядом с Пентагоном зафиксировали всплеск заказов пиццы

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Предвещает ли это нападение США на Иран?

Заказ пиццы в Пентагоне — новости США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

В США рядом с Пентагоном зафиксировали резкое увеличение числа заказов пиццы. В отдельные моменты «пицца-индикатор» достигал 476%. Об этом свидетельствуют данные портала Pentagon Pizza Index (или PizzINT).

Считается, что такое резкое увеличение заказов еды свидетельствует об активной работе в Пентагоне и возможном планировании военных операций. Может ли этот факт говорить о нападении на Иран?

Текущие события в Иране, заявления Белого дома о захвате Гренландии и нападении на Кубу в сочетании с «активизацией» индекса пиццы, соглашаются многие эксперты, подпитывают предположения о том, что США готовятся к новому крупному шагу на мировой арене. 

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в прошлый раз, 3 января, после такого всплеска заказов пиццы, в Каракасе, столице Венесуэлы, были зафиксирована серия сильных взрывов. Позже власти США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

