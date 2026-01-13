Жизнь остановилась: на Камчатку обрушилась мощнейшая снежная буря

В аэропортах отменены рейсы, не работают школы, предприятия переходят на удаленку.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Alexandr Arkhipov; 5-tv.ru

На Камчатку обрушилась мощнейшая снежная буря

Снежная буря с ураганным ветром накрыла Камчатку: в аэропортах отменены все авиарейсы, не работают школы, предприятия переходят на удаленку, не ходят автобусы. Вместо общественного транспорта пустили технику повышенной проходимости. Жителей перевозят вахтовки.

Водителей в регионе просят отказаться от поездок. Видимость почти нулевая. На дорогах дежурят патрули ГИБДД — помогают тем, кто оказался в снежной ловушке.

Бригады скорой помощи с трудом добираются на вызовы. Им помогают сотрудники МЧС.

В Петропавловске-Камчатском — сугробы по пояс и выше. Попасть на улицу получается не у всех — выходы из домов заблокированы. Ветер местами достигает 50 метров в секунду. В одном из районов порывами сорвало крышу, фрагментами кровли выбило окна.

В регионе объявлена лавинная опасность. По прогнозам, метели с сильным ветром будут бушевать минимум до четверга.

