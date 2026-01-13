Население — один человек: как живет самая маленькая деревня в мире

Диана Кулманакова
Единственная местная жительница голосует сама за себя на выборах главы.

Населенный пункт с самым маленьким числом жителей в мире

Фото: 5-tv.ru

Mirror: в деревне Монови живет всего один человек

В американском штате Небраска официально зарегистрирован самый маленький населенный пункт в мире — деревня Монови, в которой проживает всего один человек. Об этом сообщает издание Mirror.

Город расположен в северной части штата, всего в нескольких километрах от границы с Южной Дакотой. Единственной жительницей этого уникального места является 90-летняя Элси Эйлер, которая одновременно исполняет обязанности мэра, казначея, секретаря, библиотекаря и бармена.

Женщина ведет активную административную деятельность: она ежегодно вывешивает объявление о выборах главы, голосует сама за себя и составляет бюджетный план, чтобы поселение не потеряло официальный статус.

Несмотря на одиночество, Эйлер не чувствует себя изолированной, так как ее таверна остается популярным местом для жителей соседних районов.

«Это похоже на одну большую семью. Сюда приходят клиенты в четвертом и пятом поколениях. Это очень здорово, когда люди, которых ты помнишь младенцами, теперь приносят своих детей, чтобы показать их мне», — поделилась женщина своими чувствами в беседе с журналистами.

История Монови типична для многих сельских общин США, пострадавших после Второй мировой войны. В период расцвета это был оживленный транспортный узел на железной дороге Элкхорн, где проживало около 150 человек, работали рестораны и даже имелась собственная тюрьма.

Однако упадок фермерского хозяйства привел к массовому оттоку населения. К 1980 году в деревне оставалось 18 жителей, а к началу нового тысячелетия их число сократилось до двух — Элси и ее супруга Руди.

В 2004 году мужчина скончался, и с тех пор Эйлер официально считается единственным резидентом, что позволило деревне попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

На сегодняшний день в Монови функционируют лишь два заведения: местная таверна и мемориальная библиотека имени Руди Эйлера.

Элси намерена оставаться в своем доме до конца жизни, признавая, что после ее ухода Монови, скорее всего, окончательно превратится в «призрачное» место на дорожной карте.

