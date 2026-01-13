ФСБ задержала в Мариуполе подростка за госизмену

Сотрудники Федеральной службы безопасности 13 января задержали 17-летнего жителя Мариуполя по подозрению в государственной измене за сбор данных о российских воинских частях. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя <…> Мариуполя, 2008 года рождения, причастного к государственной измене», — говорится в официальном сообщении.

ФСБ сообщила, что подросток связался с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет-мессенджер. По заданию кураторов он собирал и передавал данные о расположении российских военных подразделений в Мариуполе.

Следственный отдел УФСБ России по ДНР возбудил уголовное дело против задержанного по статье 275 УК РФ «Государственная измена». В данный момент ведется расследование для выяснения всех деталей случившегося.

Ранее, 12 января, в ЦОС ФСБ сообщили о задержании жителя Пермского края по делу о подготовке теракта на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги. По данным ведомства, планирование преступления осуществлялось Киевом, а задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.

