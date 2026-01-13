Семья мужа-тирана знакома с Обамой: в США бесследно исчезла россиянка

В США россиянка бесследно исчезла после избиения мужем

Гражданка России Наталья Хованская, которая проживает в Сиэтле, перестала выходить на связь со своими близкими Она исчезла 1 января 2026 года после того, как подверглась домашнему насилию со стороны состоятельного супруга-американца. Об этом сообщает «КП-Петербург».

Последний раз 39-летняя женщина общалась с родителями, проживающими в Приморском крае, в первый день нового 2026 года. Она поздравила их с праздником и сообщила, что планирует поход в магазин за продуктами для ужина, после чего бесследно исчезла. Ее телефон остается включенным, однако на звонки никто не отвечает, а в социальных сетях активность Натальи полностью прекратилась.

Ситуация осложняется тем, что осенью 2025 года между Натальей и ее мужем, финансистом Томасом Кринстенсеном, произошел серьезный конфликт. Мужчина избил супругу, после чего она обратилась в полицию и зафиксировала травмы.

«Она у нас девочка прямая, с характером, знает себе цену. А он инфантильный, все время пропадал за компьютером, по дому ничего не умел делать. Может, она ему что-то выговаривала, а он не стерпел», — поделился отец пропавшей.

Суд запретил Кринстенсену приближаться к Наталье и обязал его носить электронный браслет, а также выплачивать содержание. Отец пропавшей, Павел Хованский, опасается, что зять мог пойти на преступление, чтобы избежать репутационных потерь и раздела имущества. Семья Кринстенсена обладает серьезным влиянием в Сиэтле, а некоторые его родственники лично знакомы с экс-президентом США Бараком Обамой.

На данный момент поиски Натальи зашли в тупик из-за бюрократических преград. Американская полиция дважды посещала место проживания женщины, но не стала заходить внутрь, так как им не открыли дверь.

Знакомые семьи, сумевшие попасть на территорию жилого комплекса, отметили подозрительную тишину в квартире: не слышно лая собаки и мяуканья кошки, которые жили с россиянкой.

Родители Натальи надеются на помощь Министерства иностранных дел РФ, так как американские иммиграционные службы и местная полиция пока не проявляют должной активности в расследовании инцидента.

