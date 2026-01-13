Артефакт свел ученых с ума: в Греции исследуют жуткую археологическую находку

В Греции нашли погребальный комплекс в форме сосуда

Работы по регулированию русла ручья Рафина на востоке Аттики в Греции привели к неожиданному археологическому открытию. Исследования на южном берегу водотока проводит Управление древностей Восточной Аттики с 2024 года в рамках проекта по укреплению и благоустройству территории. Об этом сообщает Greek Reporter.

В ходе раскопок была выявлена одиночная пифосная гробница, относящаяся к раннеэлладскому периоду и датируемая промежутком между 3200 и 2000 годами до нашей эры. Погребение представляло собой крупный сосуд высотой около 1,7 метра, установленный в заранее подготовленной яме в плотном глинистом мергеле. Сам пифос выполнен в традициях своего времени — с горизонтальными ручками и рельефной шнуровой орнаментацией, однако его конструкция оказалась необычной.

Горловина сосуда была полностью перекрыта сложной каменной кладкой. Полукруглая стена из речных камней герметично закрывала вход, а за ней находилась каменная конструкция, напоминающая дверь с косяками и порогом. Подобная «псевдодверь», по мнению археологов, имела символическое значение и служила границей между миром живых и миром умерших, подчеркивая особый статус захоронения.

Внутри пифоса, на ложе из песка и гальки, обнаружили скелетные останки двух человек. Почти все внутреннее пространство было заполнено крупными камнями, которыми тела оказались намеренно прижаты. В погребальном инвентаре находились медное шило, овальный камень, предположительно использовавшийся как табличка или доска, обсидиановые наконечники и несколько керамических сосудов. Такой уровень подготовки говорит о сознательном стремлении защитить погребение и подчеркнуть его значимость.

Примерно в двух метрах к юго-востоку археологи нашли еще один объект — большую круглую яму со следами длительной эксплуатации и сильного термического воздействия. В верхних слоях обнаружили череп быка, фрагменты керамики и медные монеты более позднего исторического периода. Ниже, под мощным слоем золы и обугленного материала, лежали полный скелет лошади и кости мелких животных.

Сочетание животных останков и следов огня указывает на проведение ритуальных действий, связанных с жертвоприношениями или кремационными обрядами. Прямая связь между этой ямой и пифосной гробницей пока не установлена, однако их близкое расположение позволяет предполагать, что участок берега использовался как сакральное место на протяжении длительного времени.

Ученые считают, что обнаруженный комплекс мог служить центром обрядов, связанных со смертью, загробной жизнью и почитанием предков. В дальнейшем планируется проведение междисциплинарных исследований с участием зооархеологов и специалистов по естественнонаучным методам анализа, чтобы уточнить хронологию находок, характер ритуалов и возможную преемственность сакральной функции этого места.

Новые данные дополняют результаты исследований, проводившихся еще в середине XX века в районе древнего порта Рафина, и позволяют по-новому взглянуть на сложность верований и социальную организацию общин, населявших восточную Аттику более пяти тысяч лет назад.

