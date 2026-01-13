Тайный роман? Кристина Асмус отдыхает на Бали с новым спутником
Актриса поделилась снимками, находясь в тропиках.
Фото: Instagram*/asmuskristina
Кристина Асмус отдыхает на Бали в компании нового спутника
Актриса Кристина Асмус появилась на Бали с новым спутником. Об этом свидетельствуют фотографии в социальных сетях, которыми поделилась звездная парочка, рассказывает 7Дней.ru.
На опубликованных снимках 33-летняя актриса запечатлела своего спутника, личность которого остается тайной.
Мужчина, скрывающий лицо от камеры, предстал перед подписчиками со спины, в оранжевой футболке, синих шортах и с рюкзаком. Пара наслаждается отдыхом на фоне живописной тропической природы.
Этот роман для Асмус стал новым после череды публичных отношений. Ранее актриса была замужем за комиком Гариком Харламовым, затем встречалась с актером Романом Евдокимовым и продюсером Ильей Бурцом.
Подробности о новом избраннике актриса пока не раскрывает, что лишь подогревает интерес к ее личной жизни. Отмечается, что маленькая дочь актрисы от брака с Харламовым уже познакомилась с новым спутником матери.
