Тайный роман? Кристина Асмус отдыхает на Бали с новым спутником

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 42 0

Актриса поделилась снимками, находясь в тропиках.

Кристина Асмус показала нового спутника на Бали

Фото: Instagram*/asmuskristina

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кристина Асмус отдыхает на Бали в компании нового спутника

Актриса Кристина Асмус появилась на Бали с новым спутником. Об этом свидетельствуют фотографии в социальных сетях, которыми поделилась звездная парочка, рассказывает 7Дней.ru.

На опубликованных снимках 33-летняя актриса запечатлела своего спутника, личность которого остается тайной.

Мужчина, скрывающий лицо от камеры, предстал перед подписчиками со спины, в оранжевой футболке, синих шортах и с рюкзаком. Пара наслаждается отдыхом на фоне живописной тропической природы.

Этот роман для Асмус стал новым после череды публичных отношений. Ранее актриса была замужем за комиком Гариком Харламовым, затем встречалась с актером Романом Евдокимовым и продюсером Ильей Бурцом.

Подробности о новом избраннике актриса пока не раскрывает, что лишь подогревает интерес к ее личной жизни. Отмечается, что маленькая дочь актрисы от брака с Харламовым уже познакомилась с новым спутником матери.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что актриса Алена Хмельницкая сообщила о прибавлении в семье.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.79
0.56 91.97
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:54
Выходят в окно: как жители Камчатки борются с мощным снежным циклоном
14:45
В Екатеринбурге нашли труп с пакетом на голове
14:34
Путин обсудил с губернатором Ярославской области развитие региона
14:30
Тайный роман? Кристина Асмус отдыхает на Бали с новым спутником
14:22
Испанскую лыжницу вместе с собакой накрыло лавиной на горе в Андорре
14:15
Гастрономический проект «Новогодний московский завтрак» завершился в Москве

Сейчас читают

Девять младенцев умерли в новокузнецком роддоме: что известно
В Москве открыли наследственное дело Веры Алентовой
Оторвали малышу руку во время родов? Что творилось в стенах новокузнецкого роддома
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео