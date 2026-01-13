Ани Лорак вернулась на Мальдивы, где год назад сыграла тайную свадьбу

Певица проводит отпуск с супругом Исааком Виджраку.

Певица Ани Лорак вернулась на Мальдивы

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Ани Лорак проводит романтический отпуск на Мальдивских островах вместе со своим мужем, испанским бизнесменом Исааком Виджраку. Об этом свидетельствуют кадры, которыми пара делится в социальных сетях, передает 7Дней.ru.

Эта поездка для артистки особенно символична, ведь именно на Мальдивах в феврале 2025 года Лорак сыграла тайную свадебную церемонию, куда не пригласила ни друзей, ни родных, чтобы сохранить момент приватным.

Сейчас супруги вернулись в место, где началась их семейная жизнь. На видео, опубликованном Виджраку, счастливая пара прогуливается по песку, любуясь красотами Индийского океана.

Лорак, сияющая от счастья, идет в обнимку с мужем в бикини и солнцезащитных очках. Ранее певица также показала виллу, на которой они остановились.

Это второй брак для Ани Лорак. От первого супруга, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, у нее есть дочь София, которая поддерживает теплые отношения как с родным отцом, так и с отчимом. На Новый год певица публиковала семейные фото втроем. У Исаака Виджраку также есть дети от предыдущих отношений.

