«Не вижу причин»: Меган Маркл хочет вернуться в Великобританию вместе с мужем

Mirror: Меган Маркл хочет вернуться в Великобританию вместе с мужем

Герцогиня Сассекская Меган Маркл может вернуться в Британию предстоящим летом спустя четыре года после своего последнего визита. Об этом сообщает издание Daily Express.

По имеющимся данным, 44-летняя Маркл планирует сопровождать принца Гарри в июле во время мероприятия, посвященного подготовке к Играм непобежденных 2027 года, которые пройдут в Бирмингеме. Последний раз она официально посещала британскую землю в 2022 году, когда присутствовала на похоронах королевы Елизаветы II.

Источники отмечают, что приезд герцогини во многом будет зависеть от решения вопроса безопасности, который на данный момент рассматривается Министерством внутренних дел Великобритании в контексте полицейской защиты семьи Сассекских.

Основной причиной возможного визита называют желание Меган не разлучаться с детьми — шестилетним принцем Арчи и четырехлетней принцессой Лилибет.

«Я думаю, она вернется вместе с Гарри и детьми. Они любят делать все всей семьей, когда это возможно, и когда они занимаются благотворительностью как пара, они часто берут детей с собой в частном порядке. Я не вижу причин, по которым он приехал бы с детьми без нее», — сообщили инсайдеры.

Ранее сама Маркл признавалась в своем шоу на Netflix, что тяжело переносит долгую разлуку с сыном и дочерью. Однажды она отсутствовала дома около трех недель и, по ее словам, чувствовала себя из-за этого очень плохо.

Впрочем, окончательное решение о поездке всей семьи пока не принято. Принц Гарри не раз заявлял, что считает родину небезопасным местом для своих близких, из-за чего все его последние визиты были короткими и одиночными.

Если текущий пересмотр уровня защиты, финансируемого налогоплательщиками, завершится в пользу Сассекских, это может открыть дорогу для полноценной семейной поездки.

