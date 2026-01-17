Десять минут имеют значение: как короткие тренировки могут снижать риск рака

Mirror: короткие физические нагрузки существенно снижают риск рака

Спорт запускает в организме сложные защитные механизмы. Новое научное исследование показало: короткие, но интенсивные упражнения могут менять биохимию крови таким образом, что она начинает подавлять рост раковых клеток. И для этого не нужны часы в спортзале, пишет Mirror.

Что именно выяснили ученые

Специалисты обнаружили, что всего около десяти минут интенсивной физической нагрузки достаточно, чтобы в кровотоке появились молекулы, влияющие на работу генов, связанных с развитием рака кишечника.

Речь идет о так называемых «коротких всплесках» активности — недолгих, но энергичных упражнениях, которые вызывают быструю физиологическую реакцию организма. Эти изменения происходят почти сразу после нагрузки и затрагивают ключевые процессы, связанные с восстановлением ДНК и ростом клеток.

Как упражнения влияют на раковые клетки

После физической нагрузки исследователи брали образцы крови у участников и в лабораторных условиях воздействовали ими на раковые клетки кишечника. Результаты оказались неожиданно масштабными. Более 1300 генов в раковых клетках изменили свою активность. В их числе — гены, отвечающие за восстановление поврежденной ДНК, энергетический обмен и механизмы, связанные с ростом опухолей.

Ученые пришли к выводу, что упражнения передают через кровь биологические сигналы, которые могут делать среду для раковых клеток менее благоприятной и одновременно усиливать защитные процессы в организме.

Роль белков и воспалительных маркеров

В ходе работы исследователи проанализировали 249 белков в крови участников. После нагрузки уровень 13 из них заметно вырос. Среди них — интерлейкин-6 (IL-6), белок, который играет важную роль в восстановлении ДНК и регуляции воспалительных процессов.

По мнению ученых, именно такие молекулы могут быть одним из ключевых звеньев, связывающих физическую активность и снижение онкологических рисков.

Кто участвовал в исследовании

В эксперименте приняли участие 30 человек — мужчины и женщины в возрасте от 50 до 78 лет. Все они имели избыточный вес или ожирение, что считается фактором риска развития рака, но в остальном были относительно здоровы.

Каждому участнику предложили пройти короткую, но интенсивную нагрузку на велотренажере продолжительностью около десяти минут. Уже после этой одной сессии в крови фиксировались значимые биохимические изменения.

Что говорят авторы работы

Руководитель исследования, доктор Сэм Оранж, отметил, что полученные данные меняют представление о роли физической активности. По его словам, упражнения приносят пользу не только здоровым тканям, но и посылают «мощные сигналы» через кровоток, способные напрямую влиять на тысячи генов в раковых клетках.

Ученый также подчеркнул, что эти открытия открывают путь к разработке новых подходов в лечении — в том числе методов, которые могли бы имитировать или усиливать биологические эффекты физической активности.

Почему это важно именно сейчас

Авторы подчеркивают: речь не идет о замене лечения или универсальном «лекарстве от рака». Однако результаты показывают, что даже одна короткая тренировка может изменить внутреннюю среду организма и создать менее благоприятные условия для развития опухолей.

По словам исследователей, это еще одно напоминание о том, что физическая активность работает на уровне, который раньше считался недоступным для столь простого вмешательства. Каждый короткий выход на тренировку может быть вкладом в долгосрочную защиту здоровья — особенно для людей старшего возраста и тех, кто находится в группе риска.

