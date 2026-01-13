Девять младенцев умерли в новокузнецком роддоме: что известно

Фигурантам дела о гибели младенцев грозит до четырех лет лишения свободы

В Новокузнецке временно закрыли один из двух городских роддомов. Официальной причиной назвали карантин из-за вспышки ОРВИ. В этот же день стало известно о массовой гибели новорожденных в учреждении во время январских праздников.

По последним данным, число погибших младенцев достигло девяти. К ситуации подключились силовые структуры и начали проверку.

Проверка следственных и надзорных органов

В следственном отделе по городу Новокузнецку СУ СК России по Кемеровской области организовано проведение доследственной проверки по признакам халатности (ст. 293 УК РФ). Об этом 13 января сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Кузбассу Кристина Иванова.

Надзорные ведомства совместно со специалистами Роспотребнадзора и Росздравнадзора проверяют исполнение роддомом требований законодательства о здравоохранении, защиту прав несовершеннолетних и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. По информации медучреждения, акушерский стационар временно приостановил прием пациенток по санитарно-эпидемиологическим причинам.

Кадровые решения

Губернатор Кузбасса Илья Середюк 13 января временно отстранил от должности главного врача больницы Виталия Хераскова на период проведения проверки. «Принял решение на период ее проведения отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова и дал соответствующее поручение Министру здравоохранения Кузбасса», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Возбуждение уголовного дела

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту смерти новорожденных в роддоме. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч.3 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Фигурантам дела грозит до четырех лет лишения свободы.

Предыдущие инциденты и отзывы пациенток

Пациентки роддома сообщали о трагических случаях в прошлом: одному из детей оторвали руку при родах, другому сломали ключицу, обвиняя мать в неумении рожать. Женщины указывали на безразличие врачей и некорректные назначения. По словам одной из пациенток, ее ребенок умер, так как ее направили на естественные роды вместо кесарева сечения при низкой плацентации.

Состояние новорожденных

На данный момент четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии роддома, еще четыре переведены в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Ю. Е. Малаховского. По данным минздрава Кузбасса, с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в роддоме родились 234 младенца. Из них 32 ребенка проходили лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии, 17 находились в крайне тяжелом состоянии с тяжелой внутриутробной инфекцией. Некоторые дети находятся в реанимации более месяца.

Федеральная реакция

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала произошедшее трагедией для государства. «Из трагедии должны быть сделаны все необходимые выводы. Выводы на федеральном уровне. Она никогда не должна повториться», — заявила Матвиенко. Сенаторы получили поручение внимательно следить за ходом расследования и при необходимости предлагать законодательные инициативы для предотвращения подобных случаев.

Предварительные причины гибели

По предварительным данным, у всех погибших младенцев были диагностированы внутриутробные или неонатальные инфекции, которые вызвали критические осложнения. Пик смертности пришелся на 8 января, когда умерли трое младенцев, позднее малыши умирали ежедневно, а самому младшему было всего три дня.

