|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 26 0

Дипломат заявила о намеренном препятствовании политических инициатив по кризису.

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Великобритания и Европейский союз систематически мешают политическим и дипломатическим попыткам урегулирования украинского кризиса. Об этом заявила официальный представитель Минстерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Великобритания и ЕС намеренно и систематически блокируют политические и дипломатические решения украинского кризиса. Сама вероятность мира рассматривается правящими элитами этих стран и бюрократией как угроза их затухающему мировому господству», — подчеркнула она во время вебинара Международной ассоциации по фактчекингу.

Захарова отметила особую роль Британии в подрыве мирных инициатив. Так, экс-премьер Борис Джонсон в 2022 году призвал киевские власти отказаться от подписания стамбульского соглашения с Россией, выбрав путь конфронтации.

«Все можно было решить в то время и в том месте — в Стамбуле, сохранив бесчисленные жизни и обеспечив безопасность обеих держав на годы вперед», — сказала представитель МИД.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сообщил, что переговоры с Украиной в 2022 году находились на завершающей стадии. По его словам, после отвода российских войск от Киева украинская сторона отвергла все достигнутые договоренности, а затем Владимир Зеленский запретил любые переговоры с Россией на законодательном уровне.

Как ранее писал 5-tv.ru, Захарова заявила, что план Запада по дальнейшей милитаризации Украины направлен на эскалацию конфликта и не имеет отношения к мирному урегулированию.

