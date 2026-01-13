Агата Муцениеце рассказала, чем огорчена после родов

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на лишний вес после родов

Российская актриса Агата Муцениеце спустя полтора месяца после рождения третьего ребенка приступила к занятиям в тренажерном зале. Об этом она рассказала в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

«Моя первая тренировка. Погнали. На весах плюс шесть лишних кг. Начинаем скидывать», — заявила многодетная мама во время тренировки.

В начале декабря 36-летняя артистка стала матерью в третий раз — у нее родилась дочь. Ребенок появился на свет в браке с музыкантом и аккордеонистом Петром Дрангой, для которого это стало первым отцовством. Муцениеце также воспитывает двоих детей от предыдущего брака с актером Павлом Прилучным — 13-летнего Тимофея и 9-летнюю Мию.

О романтических отношениях Агаты Муцениеце и Петра Дранги стало известно в конце 2024 года. Спустя год пара официально оформила брак, однако о свадьбе супруги сообщили уже после церемонии, предпочитая не выносить личную жизнь в публичное пространство.



