Агата Муцениеце рассказала, чем огорчена после родов

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 51 0

Актриса сообщила в соцсетях о начале занятий в спортзале и призналась, что намерена сбросить набранный вес.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Artem Sobolev; Instagram*/agataagata; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на лишний вес после родов

Российская актриса Агата Муцениеце спустя полтора месяца после рождения третьего ребенка приступила к занятиям в тренажерном зале. Об этом она рассказала в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

«Моя первая тренировка. Погнали. На весах плюс шесть лишних кг. Начинаем скидывать», — заявила многодетная мама во время тренировки.

В начале декабря 36-летняя артистка стала матерью в третий раз — у нее родилась дочь. Ребенок появился на свет в браке с музыкантом и аккордеонистом Петром Дрангой, для которого это стало первым отцовством. Муцениеце также воспитывает двоих детей от предыдущего брака с актером Павлом Прилучным — 13-летнего Тимофея и 9-летнюю Мию.

О романтических отношениях Агаты Муцениеце и Петра Дранги стало известно в конце 2024 года. Спустя год пара официально оформила брак, однако о свадьбе супруги сообщили уже после церемонии, предпочитая не выносить личную жизнь в публичное пространство.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:05
Стив Уиткофф тайно встретился с сыном последнего иранского шаха Резой Пехлеви
23:48
Третий житель Урала стал лотерейным мультимиллионером в 2026 году
23:27
Агата Муцениеце рассказала, чем огорчена после родов
23:07
В Китае застраховавшей свою любовь паре выплатят 1,4 тысячи долларов
22:50
Умер композитор театра кукол имени Образцова Николай Шамшин
22:38
Приданое под угрозами: женщина подала в суд на мужа из-за лысины

Сейчас читают

Не победить, а выжить: Рютте сменил цель для Украины
«Спасать некого»: женщина рассказала о смерти младенца в новокузнецком роддоме
Артефакт свел ученых с ума: в Греции исследуют жуткую археологическую находку
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026