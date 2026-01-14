«Эпидемия снижения либидо»: россияне охладели друг к другу в январе

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 12 0

Начало нового года — непростое время. Почему сексологи и психологи называют его кризисом образа жизни? И как вернуть желание жить и любить?

Почему у россиян в январе всегда снижается либидо

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сексолог Миллер: Снижение либидо в январе — последствие новогоднего стресса

Массовое снижение либидо в России в январе — это классический «синдром постпраздничной спячки», кризис образа жизни. Специалисты отмечают, что отсутствие сексуального желания в этот период — не патология, а телесный и психический ответ на праздничный марафон. Об этом, а также о способах исправления ситуации журналистам Life.ru рассказала сексолог и психолог Александра Миллер.

Почему снижается либидо

Первая причина — это серьезная нагрузка на организм в январе. Долгие выходные, застолья с алкоголем, избыток быстрых углеводов и соли и хронический недосып приводят к нарушениям гормонального фона, скачкам инсулина, накапливанию стресса, страдают печень и поджелудочная железа, нет настроения.

Затем люди из праздничной рутины возвращаются в рабочую, возникает тревожность, радости не добавляют опустошенный кошелек и пара-тройка лишних килограммов. Кроме того, в январе холодно и не хватает солнца. И к вороху проблем добавляется дефицит витамина D.

Тревога, которая и так не способствует романтическим встречам, переходит в субдепрессивное состояние. В итоге — сил нет, всегда хочется спать, организм даже не существует, он выживает. А стремление скорее вернуть себе форму вгоняет в еще больший стресс — тренировки на фоне истощения только усугубляют ситуацию.

Либидо возвращается: как восстановиться после праздников

В первую очередь, не паникуйте. Это не навсегда, вы еще не больны, а просто устали. Не торопитесь с диетами и спортзалом, приводите себя в порядок постепенно — в течение двух-трех недель. Вместо голодания питайтесь легкими блюдами и соблюдайте водный баланс, употребляйте меньше кофеина, а алкоголь лучше вообще исключите. Так вы разгрузите печень и нервную систему.

Обязательно ложитесь спать до полуночи, высыпайтесь, устраивайте «световые ванны» во время утренних прогулок. Выбирайте умеренные физические нагрузки, которые не выматывают, а заряжают энергией, и не заставляйте себя заниматься сексом. Начните с объятий и нежных прикосновений без подтекста, верните в отношения тактильный контакт. А потом найдите парный досуг, который поможет снова сблизиться и пофлиртовать.

Но если здоровый образ жизни, бережное отношение к себе и приятные свидания не пробуждают огонек, возможно, пора обратиться к врачу. Сдайте анализы (гормоны щитовидной железы, витамин D, ферритин, тестостерон, пролактин) и проконсультируйтесь со специалистом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие месяцы в России самые страстные, и почему в этот период к партнеру тянет сильнее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:09
«Эпидемия снижения либидо»: россияне охладели друг к другу в январе
2:45
Хотел света — получил разряд: подросток оказался в реанимации из-за лампочки
2:28
Британская пациентка назвала пугающий симптом поздней стадии рака
2:07
Вечная битва: в Петербурге предложили новый способ борьбы с сосульками
1:45
МИД РФ выразил послу Польши протест из-за задержания археолога Бутягина
1:38
Эти штаммы нечем лечить: акушер-гинеколог о причинах смерти младенцев в роддоме Новокузнецка

Сейчас читают

Приданое под угрозами: женщина подала в суд на мужа из-за лысины
В Китае застраховавшей свою любовь паре выплатят 1,4 тысячи долларов
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
Обрезание Господне и Васильев день — 14 января: что можно и нельзя делать

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026