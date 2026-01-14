Как по указке: западные СМИ пишут об увеличении числа погибших на протестах в Иране

Эфирная новость 42 0

Тем временем Вашингтон готовится принять меры против Тегерана.

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Западе сообщают об увеличении числа погибших на протестах в Иране

Власти Ирана задержали более 300 вооруженных участников беспорядков. Им готовятся предъявить обвинения. В это же время западные СМИ, как по указке, распространили информацию о количестве погибших демонстрантов. Если сутки назад сообщали о двух тысячах, то теперь пишут о 12 и более. Якобы данные получили от иранских активистов.

Вот только в стране сейчас почти полностью отсутствует интернет. А еще власти республики обнаружили крупную партию нелегально ввезенных терминалов Starlink. Их использовали для координации протестов. В ответ Илон Маск объявил о готовности бесплатно обеспечивать спутниковую связь в регионе.

Ситуацию активно комментирует Дональд Трамп. Он избегает прямых заявлений о военной операции. Однако дает понять, что Вашингтон готовится к прямому вмешательству.

«Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих. И все, что я могу сказать в поддержку активистов: «Держитесь — помощь уже в пути», — отметил глава Белого дома.

По данным The Wall Street Journal, Саудовская Аравия, Катар и Оман предупреждают США — удар по Ирану может обрушить нефтяные рынки. Эр-Рияд уже заверил Тегеран, что не предоставит свое воздушное пространство для военной авиации.

В ООН выражают обеспокоенность ростом военной риторики и призывают к дипломатии. Иран обратился в Совет Безопасности с требованием осудить угрозы и подстрекательство к насилию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:49
«Очень действенная»: похудевшая Довлатова поделилась своей диетой
7:35
«Адекватный ответ»: Трамп показал средний палец сотруднику завода Ford
7:30
«Буки» против НIМАRS. Лучшее видео из зоны СВО
7:18
В ход пошли угрозы: Трамп обещает большие проблемы правительству Гренландии
7:15
«Особый вид режиссуры»: Шаламе о работе с Сэфди над фильмом «Марти Великолепный»
6:57
Как по указке: западные СМИ пишут об увеличении числа погибших на протестах в Иране

Сейчас читают

Актер из «Папиных дочек» попал в реестр злостных неплательщиков алиментов
В Китае застраховавшей свою любовь паре выплатят 1,4 тысячи долларов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026