Обогнала Скарлетт Йоханссон: Зои Салдана стала самой кассовой актрисой

Зои Салдана стала самой кассовой актрисой

Звезда «Аватара» Зои Салдана заняла первое место в рейтинге самых кассовых актрис за всю историю мирового кинопроката, опередив Скарлетт Йоханссон. Об этом сообщает портал The Numbers.

Согласно последним статистическим данным, суммарная выручка от продажи билетов на киноленты с участием Салданы перешагнула отметку в 15,46 миллиарда долларов.

Журналисты отмечают, что решающим фактором в смене лидера стал выход новой части киносаги режиссера Джеймса Кэмерона под названием «Аватар: Огонь и пепел». Эта картина, показанная на экранах в декабре 2025 года, заработала более 1,2 миллиарда долларов. Фильм позволил исполнительнице главной роли закрепиться на вершине финансового Олимпа киноиндустрии.

Помимо успеха во вселенной Пандоры, стремительный рост доходов актрисы обеспечило многолетнее сотрудничество с крупнейшими франшизами. Салдана получила мировую известность благодаря роли Гаморы в супергеройских проектах киновселенной Marvel, участвуя в трилогии «Стражи Галактики» и масштабных кроссоверах «Мстителей».

Также значимый вклад в общую копилку внесли съемки в перезапуске «Звездного пути» и дебютной части приключенческой серии «Пираты Карибского моря». Предыдущий лидер списка, Скарлетт Йоханссон, удерживала пальму первенства с прошлого года после премьеры ленты «Мир Юрского периода: Возрождение», однако теперь она уступила лидирующую позицию.

В общем зачете кассовых звезд, куда включены и мужчины, вслед за дуэтом лидеров расположились Сэмюэл Л. Джексон, Роберт Дауни-младший и Крис Пратт. Подавляющее большинство рекордсменов участвовало в фильмах Marvel. Среди тех, кто не связан с супергеройской студией, лучшие результаты показывают Том Круз, Вин Дизель и Том Хэнкс.

Карьера Салданы при этом отмечена не только коммерческим успехом, но и признанием критиков: в минувшем году она удостоилась статуэтки «Оскар» за роль в мюзикле «Эмилия Перес». В ближайшее время зрители увидят знаменитость в продолжении драматического сериала «Львица».

