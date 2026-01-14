Мэттью Макконахи «защитился» от искусственного интеллекта

Оскароносный актер зарегистрировал права на свой образ в ряде фильмов и видео.

Мэттью Макконахи зарегистрировал права на свой образ в ряде фильмов и видео

Мэттью Макконахи решил избежать будущих скандалов, связанных с использованием собственной внешности искусственным интеллектом. Звезда Голливуда зарегистрировал сразу несколько товарных знаков, а вернее права на свой образ в восьми фильмах и известных видео с его участием.

Издание «Wall Street Journal», которое об этом узнало, отмечает, что раньше актеры никогда не прибегали к подобным методам защиты. И пока в интернете вполне можно встретить или создать дипфейки с участием Макконахи.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Аватара» Зои Салдана заняла первое место в рейтинге самых кассовых актрис за всю историю мирового кинопроката, опередив Скарлетт Йоханссон.

Согласно последним статистическим данным, суммарная выручка от продажи билетов на киноленты с участием Салданы перешагнула отметку в 15,46 миллиарда долларов.

В общем зачете кассовых звезд, куда включены и мужчины, вслед за дуэтом лидеров расположились Сэмюэл Л. Джексон, Роберт Дауни-младший и Крис Пратт.

