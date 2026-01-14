Личные вещи и письма: что можно увидеть на выставке, посвященной Александру III

На выставке в Михайловском замке представлены личные вещи и письма Александра III

Тысячи жителей и гостей Петербурга уже посетили уникальную выставку в Михайловском замке. Она посвящена эпохе правления императора Александра III. Именно при нем в России начался бурный рост промышленности.

В филиале Русского музея представлены уникальные экспонаты той эпохи: личные вещи и письма императора. Оружие, картины, макеты кораблей. Организаторы уверены: экспозиция непременно получит продолжение.

«Главная наша цель и желание, чтобы в России появился музей Александра III, пусть музей эпохи Александра III. Потому что об этом выдающемся периоде, об этом судьбоносном периоде русской истории нельзя не говорить», — уверена председатель Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Более пятисот экспонатов со всей страны эпохи императора Александра III показали губернатору Петербурга. По словам Александра Беглова, уникальная выставка в Михайловском замке позволяет глубже понять взгляды и мотивы правителя, при котором Россия значительно укрепила свой суверенитет в сложный исторический период.

«Во время его правления не стреляла ни одна пушка в Европе, он был миротворец, но в то же время укреплял армию и флот. Его слова, что у России кроме армии и флота нет других союзников, они сегодня и актуальны», — считает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Особое место занимает экспозиция, посвященная супруге Александра III. Мария Федоровна занималась благотворительностью и создала с императором крепкую семью, служившую примером для многих соотечественников.

