Личные вещи и письма: что можно увидеть на выставке, посвященной Александру III

Эфирная новость 42 0

Экспозиция представлена в Михайловском замке.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На выставке в Михайловском замке представлены личные вещи и письма Александра III

Тысячи жителей и гостей Петербурга уже посетили уникальную выставку в Михайловском замке. Она посвящена эпохе правления императора Александра III. Именно при нем в России начался бурный рост промышленности.

В филиале Русского музея представлены уникальные экспонаты той эпохи: личные вещи и письма императора. Оружие, картины, макеты кораблей. Организаторы уверены: экспозиция непременно получит продолжение.

«Главная наша цель и желание, чтобы в России появился музей Александра III, пусть музей эпохи Александра III. Потому что об этом выдающемся периоде, об этом судьбоносном периоде русской истории нельзя не говорить», — уверена председатель Наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Более пятисот экспонатов со всей страны эпохи императора Александра III показали губернатору Петербурга. По словам Александра Беглова, уникальная выставка в Михайловском замке позволяет глубже понять взгляды и мотивы правителя, при котором Россия значительно укрепила свой суверенитет в сложный исторический период.

«Во время его правления не стреляла ни одна пушка в Европе, он был миротворец, но в то же время укреплял армию и флот. Его слова, что у России кроме армии и флота нет других союзников, они сегодня и актуальны», — считает губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Особое место занимает экспозиция, посвященная супруге Александра III. Мария Федоровна занималась благотворительностью и создала с императором крепкую семью, служившую примером для многих соотечественников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.85
0.06 92.40
0.43
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:00
Миллиарды уборщице: как «король распродаж» оставил сына без наследства
13:46
«Оставила умирать»: в Норильске женщина морила голодом четверых детей
13:41
Великобритания, узаконивая захват судов, возвращается к пиратскому прошлому
13:37
Силовики сорвали покушение на президента Коста-Рики
13:31
«Вижу цель — не вижу препятствий»: Валерия и Пригожин о жизненном успехе
13:24
ВС РФ поразили украинские военно-промышленные объекты в 145 районах

Сейчас читают

История по кругу — Великобритания узаконивает пиратство
Пополнение в семье? Рианна намекнула на рождение четвертого ребенка
«Люблю и берегу в памяти»: Брухунова показала семейные каникулы в Петербурге
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026